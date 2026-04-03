Le nomination del Grande Fratello Vip del 3 aprile

Ibiza Altea, avendo perso il duello contro Raimondo Todaro, è già al televoto. Francesca Manzini, invece, è immune. Le donne si devono nominare tra di loro, così come gli uomini.

Si parte dalle donne che affrontano le nomination palesi: in mystery room, hanno di fronte delle carte con i volti delle altre concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. La donna più nominata è Antonella Elia.

Raimondo Todaro decide chi tra gli uomini deve fare le nomination palesi e chi nel segreto del confessionale. Il più votato è Marco Berry.

Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato tra Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry sarà eliminato.

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