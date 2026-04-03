Alla fine della sesta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 3 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.
Ibiza Altea, avendo perso il duello contro Raimondo Todaro, è già al televoto. Francesca Manzini, invece, è immune. Le donne si devono nominare tra di loro, così come gli uomini.
Si parte dalle donne che affrontano le nomination palesi: in mystery room, hanno di fronte delle carte con i volti delle altre concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. La donna più nominata è Antonella Elia.
Raimondo Todaro decide chi tra gli uomini deve fare le nomination palesi e chi nel segreto del confessionale. Il più votato è Marco Berry.
Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato tra Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry sarà eliminato.