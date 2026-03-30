Ibiza Altea chiede scusa a Blu Barbara Prezia al Grande Fratello Vip dopo averla accusata nei giorni scorsi di essere "una gatta morta". Blu accetta le scuse, ma gli altri concorrenti non seguono il suo esempio: durante le nomination, Ibiza viene mandata al televoto dalle donne della Casa.
In puntata, Antonella Elia prende le difese di Blu: "Ibiza ha dei commenti che sono surreali. La settimana prima aveva attaccato anche Lucia in modo esagerato. Tu parli male delle donne".
Ibiza risponde: "Da quando avevo 12 anni sono sessualizzata. La mia immagine è il mio tutto. Mi sono scusata. Io chiedo scusa a tutte le donne". La concorrente riconosce il suo errore: "Ho dato un'immagine di te che non meriti".
Durante le nomination, però, le donne mostrano di non averla perdonata ed è così che Ibiza Altea finisce al televoto.