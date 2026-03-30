In puntata, Antonella Elia prende le difese di Blu: "Ibiza ha dei commenti che sono surreali. La settimana prima aveva attaccato anche Lucia in modo esagerato. Tu parli male delle donne".

Ibiza Altea

Ibiza risponde: "Da quando avevo 12 anni sono sessualizzata. La mia immagine è il mio tutto. Mi sono scusata. Io chiedo scusa a tutte le donne". La concorrente riconosce il suo errore: "Ho dato un'immagine di te che non meriti".

Durante le nomination, però, le donne mostrano di non averla perdonata ed è così che Ibiza Altea finisce al televoto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE