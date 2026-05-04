Al Grande Fratello Vip grande momento di commozione, Francesca Manzini confessa ad Alessandra Mussolini: "Io ti ho saputo leggere da sempre".

La concorrente è scoppiata in lacrime senza alcun preavviso e ha sentito il bisogno di esprimere il suo affetto ad Alessandra. Un gesto inaspettato, soprattutto alla luce degli screzi delle ultime settimane.

Inizialmente Alessandra Mussolini, vedendo la ragazza in lacrime, aveva temuto fosse successo qualcosa di grave.

"Volevo dirti che ti voglio bene e basta, lo so che dietro questa corazza enorme c'è una donna buona", afferma Manzini visibilmente emozionata.