Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 3 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.

In nomination ci sono Ibiza Altea e Raimondo Todaro. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. L'altro sarà salvo, ma non immune.