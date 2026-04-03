Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 3 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.
In nomination ci sono Ibiza Altea e Raimondo Todaro. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. L'altro sarà salvo, ma non immune.
Il concorrente più votato dal pubblico è Raimondo Todaro. "Mi aspettavo di andare a casa, a dir la verità, con tutto l'odio che c'è di là. Però sono felice di rimanere ancora", commenta invece Ibiza.
Raimondo deve fare una scelta: può scegliere di rendere immuni tutti gli uomini, compreso sé stesso, o regalare l'immunità a una sola donna. Il ballerino decide di darla a Francesca Manzini: "Mi dispiace che stia passando un periodo così. Abbiamo un'amicizia senza strategie. Penso che se la meriti".