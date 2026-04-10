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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI10 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 10 aprile

Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di martedì 7 aprile del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 10 aprile

Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Cosa succederà?

Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. Ma non solo scelte difficili: per Francesca è anche arrivato il momento di una sorpresa che scalda il cuore. Dopo le lacrime dei giorni scorsi, mamma Gabriella entrerà nella Casa per abbracciarla.

Gli "invisibili" di Gf Vip: chi sono gli inquilini che si nascondono di più? È una strategia di gioco per non essere colpiti? Stasera i nomi verranno allo scoperto e ci sarà un conto da pagare.

Una simpatia che sa di attrazione: quella di Antonella Elia per Marco Berry è solo amicizia o sta nascendo un interesse speciale? Questa e altre coppie incredibili della Casa stasera misureranno la loro affinità.

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