Venerdì 8 maggio , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione?

Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry - e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Il gioco di Adriana Volpe: tra i concorrenti qualcuno l’accusa di “nascondersi” e di giocare a sottrarsi, ma lei sembra pronta a cambiare strategia per puntare alla vittoria. Francesca Manzini e i rimpianti legati alla sua famiglia. Un racconto molto intenso che si chiuderà con la sorpresa che mai si aspetta: le parole di sua sorella Lilli.

La sfida dei talenti diventa decisiva. I due gruppi si affrontano tra passi di danza e costumi colorati, ma in palio non c’è solo la gloria: la vittoria avrà importanti conseguenze sul gioco. Team Antonella o team Alessandra? Al pubblico la decisione.

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