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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI30 marzo 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 27 marzo del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 30 marzo

Nella Casa le tensioni al femminile non accennano a placarsi, anzi: è scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe e nessun chiarimento ha portato la pace. Ibiza Altea sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia che è stata particolarmente ferita da quelle parole e Antonella Elia non perdona.

Tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro cresce la complicità: è solo amicizia o il seme di un’attrazione che sta per sbocciare? Galeotto è stato il ballo?

Due mamme “contro” della Casa avranno una sorpresa che davvero non si aspettano: Adriana Volpe abbraccerà la sua piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini potrà rivedere i suoi tre figli.

Stasera una nuova eliminazione e incredibili colpi di scena: chi lascerà la Casa tra gli 8 che sono in nomination? E chi andrà a vivere in isolamento?

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