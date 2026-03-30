Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 27 marzo del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 30 marzo

Nella Casa le tensioni al femminile non accennano a placarsi, anzi: è scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe e nessun chiarimento ha portato la pace. Ibiza Altea sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia che è stata particolarmente ferita da quelle parole e Antonella Elia non perdona.

Tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro cresce la complicità: è solo amicizia o il seme di un’attrazione che sta per sbocciare? Galeotto è stato il ballo?

Due mamme “contro” della Casa avranno una sorpresa che davvero non si aspettano: Adriana Volpe abbraccerà la sua piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini potrà rivedere i suoi tre figli.

Stasera una nuova eliminazione e incredibili colpi di scena: chi lascerà la Casa tra gli 8 che sono in nomination? E chi andrà a vivere in isolamento?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE