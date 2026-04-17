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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI17 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 aprile

Venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 17 aprile

In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo?

L’alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Provocazioni e accuse, stasera si scoprirà chi avrà la meglio. I nemici delle “regine”: la Casa è divisa nel supporto alle tre prime donne, Antonella, Adriana e Alessandra. Stasera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

La crisi di Nicolò Brigante: ansie, paure e dubbi rendono sempre più difficile il suo percorso, aprire la Porta Rossa e andare via o rimanere e affrontare le sue fragilità? Sua madre e sua sorella entreranno in Casa nel momento della decisione cruciale.

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