Venerd ì 17 aprile , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

In Casa ancora non lo sanno, ma stasera il televoto avrà un esito spiazzante: non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria. Chi sarà? E come reagiranno gli altri scoprendolo?

L’alleanza è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Provocazioni e accuse, stasera si scoprirà chi avrà la meglio. I nemici delle “regine”: la Casa è divisa nel supporto alle tre prime donne, Antonella, Adriana e Alessandra. Stasera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

La crisi di Nicolò Brigante: ansie, paure e dubbi rendono sempre più difficile il suo percorso, aprire la Porta Rossa e andare via o rimanere e affrontare le sue fragilità? Sua madre e sua sorella entreranno in Casa nel momento della decisione cruciale.

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