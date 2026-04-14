Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre regine della Casa, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni?



Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato. Cosa è successo tra i due? Parole pesanti e noci di cocco spaccate sul pavimento. Questa sera la verità. E per Marco anche un regalo di compleanno totalmente inaspettato: sua figlia Carlotta.



Continuano le tensioni anche tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato da un banale pretesto ha rivelato antipatie e rancori mai del tutto sopiti. Nel corso della puntata un faccia a faccia tra le due che hanno quasi smesso di parlarsi.



L’uomo perfetto per Francesca Manzini? Secondo la Casa dovrebbe essere uno come Raimondo Todaro. E, infatti, a farle una sorpresa ci sarà proprio Salvo Todaro, complice di Grande Fratello per uno scherzo ai due.



Inizia il percorso di avvicinamento alla fase finale: chi saranno i vip candidati a diventare il primo finalista? Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo o Blu Barbara Prezia: una donna lascerà per sempre la Casa.

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