Al Grande Fratello Vip 9, Alex Belli incontra la moglie Delia Duran dopo un mese e mezzo di lontananza e si emoziona parlando del figlio Gabriel: "Ha cambiato la mia vita, ha cambiato la nostra famiglia, ha cambiato me dentro", racconta l'attore a Ilary Blasi. "Sono diventato una persona che ha un sacco di paure, cosa che prima non avevo. Sono sempre stato uno di quelli che rispondeva che non ho paura, invece adesso ho un sacco di paure per il futuro".
Sullo schermo della Nuvola parte il videomessaggio di Delia: "Amore mio, Gabriel ha già sette mesi. Striscia come Spiderman e ritrovo il tuo sguardo, le tue espressioni. Ogni giorno mi insegna a essere una mamma migliore". Poi aggiunge: "Ti guardiamo ogni giorno e dico sempre: guarda amore, quello è il tuo papà. Appena sente la tua voce si gira. Forza amore, siamo fieri di te, continua così fino alla fine".
Belli si commuove e spiega: "È veramente un bambino speciale, di un'intelligenza incredibile. Tutti i giorni mi dà la forza per stare qui. Questo Grande Fratello lo sto facendo per loro, per la nostra famiglia". E rivela: "Mi sveglio molto prima di tutti i ragazzi, penso due o tre ore prima di loro, e passo tutta la mattina a pensare a noi, ai nostri progetti di vita, a questo piccolino stupendo, a quella bellissima famiglia che abbiamo costruito con mille difficoltà, passando anche attraverso questo Grande Fratello, che è stato per noi veramente un grandissimo banco di prova. Però il frutto del nostro amore è lui, è Gabriel".
L'attore trova un pallone con la scritta "Sempre con te, anche nell'oblio", firmato dalla moglie e dal figlio. Subito dopo arriva Delia Duran, che spiega perché il marito avrebbe scelto di isolarsi dal gruppo: "L'ha fatto perché ha subito veramente tante mancanze di rispetto, tante parole offensive, e secondo me ha fatto bene, perché così almeno si riprendeva. Lo vedevo un po' giù". Il riferimento è a Marina La Rosa, che ascolta da dentro la Casa.
"Ha detto parole molto gravi, molto pesanti, offensive. Dargli della persona mediocre, trattarlo come se fosse un cane, penso che sia una cosa molto brutta", attacca Delia. "Alex non è così. Alex è una persona vera, quello che pensa lo dice". Poi parla di quanto accaduto al pallone che ha tenuto compagnia ad Alex durante l'isolamento degli ultimi giorni: "Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che ha bucato il pallone dove Alex aveva scritto i nostri nomi, il nome di nostro figlio. Come avrebbe reagito lei se l'avessero fatto nei suoi confronti, soprattutto se avessero bucato il pallone dove c'era scritto il nome dei suoi figli?".
Marina La Rosa replica: "Ciao Delia, ti capisco. Mi ha presentato il pallone dicendomi: ti presento Oblio, e quindi sembrava sempre la sua solita recita". E spiega: "Io non mi permetterei mai di entrare nelle dinamiche familiari, ma ricordiamoci che è un palloncino gonfiabile. Non mettiamo in mezzo cose più importanti e serie come una moglie e un bambino bellissimo".