Al Grande Fratello Vip 9, Alex Belli incontra la moglie Delia Duran dopo un mese e mezzo di lontananza e si emoziona parlando del figlio Gabriel: "Ha cambiato la mia vita, ha cambiato la nostra famiglia, ha cambiato me dentro", racconta l'attore a Ilary Blasi. "Sono diventato una persona che ha un sacco di paure, cosa che prima non avevo. Sono sempre stato uno di quelli che rispondeva che non ho paura, invece adesso ho un sacco di paure per il futuro".

Sullo schermo della Nuvola parte il videomessaggio di Delia: "Amore mio, Gabriel ha già sette mesi. Striscia come Spiderman e ritrovo il tuo sguardo, le tue espressioni. Ogni giorno mi insegna a essere una mamma migliore". Poi aggiunge: "Ti guardiamo ogni giorno e dico sempre: guarda amore, quello è il tuo papà. Appena sente la tua voce si gira. Forza amore, siamo fieri di te, continua così fino alla fine".

Belli si commuove e spiega: "È veramente un bambino speciale, di un'intelligenza incredibile. Tutti i giorni mi dà la forza per stare qui. Questo Grande Fratello lo sto facendo per loro, per la nostra famiglia". E rivela: "Mi sveglio molto prima di tutti i ragazzi, penso due o tre ore prima di loro, e passo tutta la mattina a pensare a noi, ai nostri progetti di vita, a questo piccolino stupendo, a quella bellissima famiglia che abbiamo costruito con mille difficoltà, passando anche attraverso questo Grande Fratello, che è stato per noi veramente un grandissimo banco di prova. Però il frutto del nostro amore è lui, è Gabriel".