La concorrente è sorpresa: " È una grande prova d'amore perché lei non voleva venire". Le due si riuniscono in salone, dove Alessandra riceve anche i videomessaggi degli altri figli .

Alessandra era stata portata nella Nuvola per parlare delle pizzette che le erano state rubate. Messa di fronte alle sagome dei tre responsabili, scopre le identità di Raimondo Todaro, Francesca Manzini e della figlia.

Alessandra Mussolini e la figlia Clarissa

Clarissa rassicura la madre: "Ti vediamo sempre. Non ti devi preoccupare di noi. Fai come fai ora, divertiti". E sul loro legame aggiunge: "Io e mamma siamo sempre state simbiotiche. Non riusciamo a stare lontane". Romano, nel suo videomessaggio, dichiara: "Spero di vederti presto e ti faccio salutare dalla tua sostenitrice numero uno", mostrando la cagnolina. Caterina, invece, dice: "Non vedo l'ora di sentirti al telefono il prima possibile".

Prima di salutarsi, Clarissa invita Alessandra a essere sé stessa fino in fondo: "Ci fai divertire, ma devi essere te. Forte, carica. Dì quello che devi dire. Noi stiamo bene". Poi si rivolge agli altri concorrenti: "Portate pazienza. Lei è vera". Alessandra chiude: "Quando uno ha dei figli supera tutto".

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