"Mi sono successe tante cose molto dure e sono sempre andata avanti col sorriso, cercando di farmi scivolare tutto", racconta la showgirl, che riflette: "Sono infantile per certe cose. Come diceva giustamente Jonathan, che è una persona molto sensibile, faccio vedere solo il lato bello , perché è una mia maniera di curarmi le ferite. Vorrei non perdermi nelle lacrime ".

Al Grande Fratello Vip , Valeria Marini mostra il suo lato più fragile. Nel corso della settimana la showgirl ha parlato di solitudine e di delusioni sentimentali: "Io sono stata molto fortunata sul lavoro. Invece nella vita privata ho sbagliato tante scelte, sono stata ingannata".

"Io sono cresciuta da sola, mia mamma ha sacrificato la sua vita per allevare me e mia sorella, ed è tutta la vita che cerco mio padre. Quindi sono abituata a stare da sola, a fare le cose da sola, per cui l'affetto del pubblico mi ha sempre dato una sicurezza". E conclude: "La cosa importante è uscire dalla prigione dorata in cui io mi sento".

La lettera della sorella di Valeria Marini

Subito dopo arriva la lettera della sorella Claudia: "Nonostante la mia riservatezza, ho deciso di scriverti questa lettera. Voglio che tu sappia che ci manchi tantissimo, che sei sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Vivi con leggerezza questa esperienza, non lasciarti abbattere da nulla. Quando ti capita di essere un po' malinconica, ricordati sempre che tu sei un pezzo del mio cuore e io per te ci sono e ci sarò sempre. Ti voglio bene".

Valeria Marini, in lacrime, commenta: "Mia sorella è super riservata. Grazie, ne ho proprio bisogno, credimi". E aggiunge: "Il fatto che mamma stia bene per me è importante quanto sapere di star bene".

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