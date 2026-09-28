Al Grande Fratello Vip 9 Alex Belli e Marina La Rosa sono i protagonisti di un faccia a faccia. Tutto parte dalla nomination della scorsa puntata in cui Marina aveva scelto di mandare al televoto l'attore.

Marina La Rosa spiega: "Ti ho nominato dicendo che ti vedo molto attore e ti vorrei vedere un po' più persona, che non era offensivo. Tu hai risposto dicendomi radical chic come se dovessi offendermi". Poi aggiunge: "Io lo trovo veramente insopportabile. A lui non frega niente di instaurare dei rapporti, delle relazioni con gli altri. Lui è qui per fare televisione".