Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
LO SCONTRO28 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, scontro tra Alex Belli e Marina La Rosa: "Sei la miglior giocatrice che c'è qua dentro"

Tra i due concorrenti del Grande Fratello 9 scoppiano scintille: "Simpatico come la sabbia che ti resta nel costume d'estate"
Condividi:

Al Grande Fratello Vip 9 Alex Belli e Marina La Rosa sono i protagonisti di un faccia a faccia. Tutto parte dalla nomination della scorsa puntata in cui Marina aveva scelto di mandare al televoto l'attore.

Marina La Rosa spiega: "Ti ho nominato dicendo che ti vedo molto attore e ti vorrei vedere un po' più persona, che non era offensivo. Tu hai risposto dicendomi radical chic come se dovessi offendermi". Poi aggiunge: "Io lo trovo veramente insopportabile. A lui non frega niente di instaurare dei rapporti, delle relazioni con gli altri. Lui è qui per fare televisione".

Marina La Rosa e Alex Belli
Marina La Rosa e Alex Belli

La concorrente continua: "Se non ci sono telecamere puntate, se non è l'orario giusto, Alex non c'è, non funziona. Simpatico come la sabbia che ti resta nel costume d'estate".

Alex Belli risponde alle critiche: "Fai vedere la vera Marina che c'è dentro di te, invece che far vedere tutto quello che è il tuo edulcorato mondo della radical chic". E ancora: "È che io ti ho letto dentro. È questo quello che ti fa paura".

L'attore conclude: "Ti pensavo una donna molto più intelligente. In verità tu non ascolti nessuno. Tu sei la miglior giocatrice che c'è qua dentro".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche