Marina La Rosa e Valeria Marini

Ilary Blasi invita i quattro concorrenti in nomination a raggiungere la Nuvola per annunciare la decisione del pubblico. Il primo a salvarsi è Alessandro Roncaccia, mentre subito dopo tocca a Alex Belli.

Nel testa a testa finale con Valeria Marini e Marina La Rosa, Valeria Marini risulta la meno votata dal pubblico, diventando così il prossimo candidato all'eliminazione. "Sono contenta di essere arrivata fin qua e il discorso di rimanere qui o no non mi mette così tanta ansia quanto le nomination", dichiara la showgirl.

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