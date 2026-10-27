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IL VERDETTO27 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 26 ottobre

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 26 ottobre, Ilary Blasi annuncia l'esito del televoto
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Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5, Ilary Blasi legge il risultato del televoto, volto a decretare il primo candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip 9, chi è il prossimo candidato all'eliminazione

Marina La Rosa e Valeria Marini
Marina La Rosa e Valeria Marini

Ilary Blasi invita i quattro concorrenti in nomination a raggiungere la Nuvola per annunciare la decisione del pubblico. Il primo a salvarsi è Alessandro Roncaccia, mentre subito dopo tocca a Alex Belli.

Nel testa a testa finale con Valeria Marini e Marina La Rosa, Valeria Marini risulta la meno votata dal pubblico, diventando così il prossimo candidato all'eliminazione. "Sono contenta di essere arrivata fin qua e il discorso di rimanere qui o no non mi mette così tanta ansia quanto le nomination", dichiara la showgirl.

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