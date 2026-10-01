Grande Fratello Vip 9, Megan Ria su Giacomo Gallani: "Ho paura di affezionarmi"

Nella Casa del Grande Fratello Vip 9 potrebbe scoppiare l'amore tra Megan Ria e Giacomo Gallani? La complicità che sembra essersi creata tra i due è alla base della riflessione che la ballerina condivide con Piera Meloni e Jonathan Kashianan, senza nascondere i timori che prova nel vivere questa esperienza fino in fondo.



"Non vorrei creare castelli, non voglio che si facciano troppi film. Vediamo in maniera leggera quello che succede, ci stiamo conoscendo", esordisce la ballerina, ponendo poi l'attenzione su ciò che al momento la blocca.



"Sento che ho un blocco, ho paura di affezionarmi", prosegue Megan Ria, spiegando inoltre di dover capire "se voglio sconfiggerla". E rivela: "Lui è una persona alla quale mi potrei affezionare. Se dovessi lasciarmi andare avrei voglia di coccolarmelo".



In suo soccorso arrivano i consigli di Piera e Jonathan, che le suggeriscono di prendere una posizione ed eventualmente di vivere in maniera libera ciò che sente.