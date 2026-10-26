Grande Fratello Vip 9, Giulia Provvedi riabbraccia la sorella Silvia: "Piangere non significa essere deboli"

Prima dell'incontro, Giulia risponde ad Alex Belli , che durante la settimana l'ha accusata di non essere abbastanza senza la sorella: "La trovo una frase un po' scontata, il fatto di dirmi che sono sola. Lo so. Non credo però di non valere proprio niente, anche da sola. Questa è la frase che un po' mi disturba, perché credo di avere comunque delle qualità, di non essere un fantasma all'interno di questa casa".

La concorrente confessa: "Non mi vergogno di dirlo, sono una persona fragile, non sono perfetta. Non mi sento debole, mi sento forte, ma ho una parte di me che è la mia gemella, con cui io sono nata e cresciuta. È la mia anima".

Silvia Provvedi entra nella Casa: "Io la seguo sempre, tutti i giorni. Il consiglio che le voglio dare è di rimanere quella che è, di essere sicura di se stessa, perché qualsiasi reazione tu possa avere, giusta o meno, è sincera. Vai bene così come sei", dice alla sorella.

"Tu già ti analizzi, sei umile, sei sincera, sei straordinaria. Continua così, amore, stai tranquilla. Mi ha aiutato talmente tanto che sentire dire che lei senza di me si sente di valere poco non è possibile, non è così". E conclude: "Deve proprio andare dritta come un treno, perché è la persona più forte che io conosca. E ricordati sempre che piangere non significa essere deboli".

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