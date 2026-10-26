Alex Belli e Valeria Marini sotto accusa. Dopo l’impetuoso scontro con Alessandro Roncaccia nell’ultima puntata, Alex è diventato il bersaglio delle critiche in Casa, anche la sua alleata Marina La Rosa gli ha voltato le spalle. Stasera Alex dovrà affrontare tutti i suoi rivali: pieno di risorse e sempre pronto a stupire tutti, verrà messo "spalle al muro" dagli altri concorrenti?

Nel frattempo, nella Casa si delinea anche un "conflitto" tutto rosa: le donne senior sono stufe di Valeria Marini. Dopo falsità a mezza bocca e insulti urlati, stasera si farà il punto su questa inimicizia stellare.



Giulia Provvedi è in crisi: i litigi con Alex Belli, le accuse reciproche, la fine di un’amicizia, ma anche la mancanza di Casa, dei suoi affetti e della gemella dalla quale non si è mai separata così a lungo, l’hanno molto provata. Così, stasera, sua sorella Silvia entrerà in Casa per abbracciarla e sostenerla.



Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro amiche, ma stasera in sfida per conquistare un premio che entrambe desiderano: avere un telefono per sentire una voce e ricevere una notizia che bramano da settimane.



Un talento tutto da scoprire. Andreas Müller e Alessandro Varsi si affrontano in una prova di imitazioni. Uno nei panni di Francesco Gabbani e l’altro in quelli di Franco Califano dovranno conquistare il pubblico social. Chi vincerà?



Al televoto Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini: tra di loro il primo concorrente candidato ad abbandonare il gioco.

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