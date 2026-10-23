Venerdì 23 ottobre , in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Valeria Marini e Giulia Provvedi sono ormai ai ferri corti. Dopo giorni di frecciate, battute al veleno e discussioni, la tensione tra le due non accenna a diminuire. Nel corso della puntata si ritroveranno faccia a faccia: chi avrà l’ultima parola?

La Casa è sempre più divisa in due schieramenti: da una parte i “senior”, che accusano i “giovani” di esporsi poco nel gioco; dall’altra i ragazzi, che si sentono ormai sotto attacco e preparano la loro rivincita.

Giacomo Gallani si confronta con Guendalina Tavassi, mentre Alessandro Roncaccia affronta Alex Belli. Entrambi i ragazzi saranno, però, chiamati a rispondere a un’accusa precisa: hanno strumentalizzato i propri interessi sentimentali per avanzare nel gioco?

Marina La Rosa sotto accusa finisce sulla “poltrona che scotta”. La sua ultima provocazione ha scatenato le reazioni degli altri inquilini, attirandole numerose critiche. Come risponderà questa sera?

Scatta il primo bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Un momento cinematografico accolto però dagli applausi degli altri inquilini. Ma sarà stato davvero il loro primo bacio? Nel corso della serata si farà luce sull’evoluzione del loro rapporto.

Al televoto: Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. Chi dovrà abbandonare il gioco?

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