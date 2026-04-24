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Grande Fratello VIP

L'INCONTRO25 aprile 2026

Grande Fratello Vip 2026, Lucia Biancardi riabbraccia il padre: "Sono qui per chiederti scusa"

Lucia si ritrova faccia a faccia con suo padre al Grande Fratello Vip. Il genitore le chiede scusa: "Non avevo l'idea"
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Durante la puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip, Lucia Biancardi parla della ferita aperta con il padre, che poi riabbraccia.

"Da un uomo mi voglio sentire desiderata, perché non mi sono mai stata desiderata da mio padre", confessa la concorrente. Lucia continua spiegando di non essere stata "la sua ragione di vita" e di non essere stata "messa al centro della sua vita".

Lucia riflette: "Mi sto rendendo conto che al di là di tutto riesco a stare in piedi da sola". Poi spiega: "Quando qualcuno mi trasmette un po' di tranquillità, è lì che cerco un po' di riparo perché ammetto è qualcosa che mi è mancato".

Lucia Biancardi abbraccia il padre Antonio
Lucia Biancardi abbraccia il padre Antonio

Lo schermo del Localino si illumina con la scritta "Scusa, il tuo papà" e il padre Antonio appare con un mazzo di fiori. I due si abbracciano e l'uomo le dice: "Sono qua per chiederti scusa. Non avevo l'idea".

Lucia risponde: "Non ci credo". Il padre allora ribadisce: "Abbiamo tempo per recuperare, adesso sono più maturo".

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