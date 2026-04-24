Durante la puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip, Lucia Biancardi parla della ferita aperta con il padre, che poi riabbraccia.

"Da un uomo mi voglio sentire desiderata, perché non mi sono mai stata desiderata da mio padre", confessa la concorrente. Lucia continua spiegando di non essere stata "la sua ragione di vita" e di non essere stata "messa al centro della sua vita".

Lucia riflette: "Mi sto rendendo conto che al di là di tutto riesco a stare in piedi da sola". Poi spiega: "Quando qualcuno mi trasmette un po' di tranquillità, è lì che cerco un po' di riparo perché ammetto è qualcosa che mi è mancato".