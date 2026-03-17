GionnyScandal, 34 anni, al secolo Gionata Ruggieri, è nato a Pisticci (MT) il 27.09.91. Da giovanissimo si avvicina alla musica, suonando e cantando in una band emo, ma il genere che lo farà conoscere al grande pubblico è il rap.

Nel 2009 pubblica i primi brani su YouTube, che suscitano subito interesse e l'anno successivo incide il singolo Senza cancellare. Il successo arriva nel 2011 con il suo album d'esordio Haters Make Me Famous,che scala la classifica generale di iTunes. In 15 anni di carriera, GionnyScandal pubblica 10 album che spaziano dal Rap al pop punk, passando per l'hip pop. Nel 2017 pubblica la sua autobiografia dal titolo La via di casa mia, in cui GionnyScandal racconta il suo mondo, le vittorie e le sconfitte, il rapporto intenso con sua nonna, diventata il centro dei suoi affetti dopo la prematura scomparsa dei suoi genitori adottivi.

Tra le varie collaborazioni con altri artisti, nel 2020 quella con Max Pezzali al brano Siamo quel che siamo, una delle tracce dell'album Qualcosa di nuovo dell'ex cantante degli 883.