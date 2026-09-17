Giancarlo Danto nasce e cresce a Furci Siculo, piccolo paese in provincia di Messina di appena 3000 abitanti. A 21 anni si trasferisce a Roma per studiare Scienze motorie. Dopo un primo periodo di lavoro in palestra, Giancarlo è riuscito a trasformare la sua passione per il ballo in un’ occasione di lavoro, affermandosi come performer, organizzatore di dinner show e spettacoli itineranti. Da lì il passo all’imprenditoria è stato breve: ha infatti creato una propria attività dedicata proprio all’organizzazione di eventi e produzioni nel settore.

In tv, diventa noto al pubblico grazie alla sua partecipazione ai reality Holiday Crush e The Fifty.

Oggi è single, racconta di aver avuto una sola relazione importante, ma il suo “punto debole” sono sempre state le donne e il fascino che esercitano su di lui.



Giancarlo è molto legato alla famiglia, ha un rapporto speciale con la nonna Tina, che nonostante i suoi 92 anni continua a essere la sua confidente e la sua cuoca preferita. I ricordi più belli di Giancarlo sono infatti quelli legati proprio alle tradizioni familiari e alla sua terra.



Ama stare in mezzo alla gente, divertirsi e far divertire. Ironico e istrionico, arriva nella Casa pronto a portare tutta la sua energia.