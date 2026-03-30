L'imitatrice spiega a Giovanni cosa pensa di alcune sue dichiarazioni e della sua eleganza: " Tu spesso hai paura delle parole degli altri. Il GF mette alla prova la sensibilità. A volte, la stessa eleganza che professi, non l'ho vista nell'atteggiamento ".

"Qualcuno esce male quando si è preparato un copione perché stanchezza e pressioni fanno uscire un lato che non ti aspetti. Da me non esce questo perché io ho subito mostrato tutto, pregi e difetti", inizia Giovanni.

Nella Casa del Grande Fratello Vip , Giovanni Calvario e Francesca Manzini iniziano un confronto apparentemente tranquillo in cucina. Poco dopo, però, i commenti di Francesca infastidiscono Giovanni e i due sembrano portare avanti una visione molto diversa del loro percorso all'interno del reality.

Giovanni non accetta le critiche e replica: "È facile colpire chi lotta per essere elegante e gentile, devi colpire in egual modo chi non è gentile ed elegante mai. Io non ti sto sempre a dire cosa non va. Io non sono il tuo educatore. Io non ti devo insegnare le cose".

Francesca vede la sua partecipazione al GF Vip come un momento di crescita personale: "Noi siamo 16 persone diverse qui per crescere. Tu gioca come vuoi. Tu non accetti il confronto quando si parla di te. Giovanni non sei stato elegante. Agisci con personalità e gentilezza. Tu non ascolti".

Francesca e Giovanni si sposta in giardino, ma i due vip non riescono a trovare un punto di contatto.