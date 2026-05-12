Francesca Manzini infatti la sera passata aveva avuto un' accesa discussione con tutti gli inquilini della Casa, accusandoli pesantemente di attaccarla senza motivo in ogni occasione e dando loro degli irrispettosi.

La conversazione si è accesa soprattutto con Adriana, che è rimasta scossa dalla lite che hanno avuto.

Antonella Elia nota il suo sconforto e la consola dolcemente: "Lei non è capace di essere empatica verso le persone".

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