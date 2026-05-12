Al Grande Fratello Vip Antonella Elia mostra vicinanza verso Adriana Volpe dopo un'accesa discussione avvenuta la sera prima.
Francesca Manzini infatti la sera passata aveva avuto un'accesa discussione con tutti gli inquilini della Casa, accusandoli pesantemente di attaccarla senza motivo in ogni occasione e dando loro degli irrispettosi.
La conversazione si è accesa soprattutto con Adriana, che è rimasta scossa dalla lite che hanno avuto.
Antonella Elia nota il suo sconforto e la consola dolcemente: "Lei non è capace di essere empatica verso le persone".