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NELLA CASA12 maggio 2026

GF Vip, Antonella Elia consola Adriana Volpe: "Francesca Manzini non prova empatia"

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia commenta la discussione avvenuta la sera prima con Francesca Manzini
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Al Grande Fratello Vip Antonella Elia mostra vicinanza verso Adriana Volpe dopo un'accesa discussione avvenuta la sera prima.

Francesca Manzini infatti la sera passata aveva avuto un'accesa discussione con tutti gli inquilini della Casa, accusandoli pesantemente di attaccarla senza motivo in ogni occasione e dando loro degli irrispettosi.

Antonella Elia e Adriana Volpe
Antonella Elia e Adriana Volpe

La conversazione si è accesa soprattutto con Adriana, che è rimasta scossa dalla lite che hanno avuto.

Antonella Elia nota il suo sconforto e la consola dolcemente: "Lei non è capace di essere empatica verso le persone".

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