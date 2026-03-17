Comico e attore

Dario Cassini, 58 anni, è nato a Napoli il 18.06.67, dove si diploma all'Accademia di Arte Drammatica del Teatro La scaletta.

Dario debutta nel 1989 su Italia 1 con Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. La popolarità arriva qualche anno dopo partecipando a Le Iene. Sarà uno dei comici di Zelig (2001-03) e di Colorado. È nel cast di Only Fun, partecipa come concorrente a Ballando con le stelle (2022) e a L'isola dei famosi (2024).

Recita in vari film: Ragazzi della notte (1995), Bagnomaria (1999), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare, Poveri ma ricchissimi (2017) e in molte serie di successo: I ragazzi del muretto (1995), Don Matteo (2009), Ho sposato uno sbirro (2010), Rex (2015), Imma Tataranni (2022) e Sconfort Zone (2025).