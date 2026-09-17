Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, è una showgirl e personaggio televisivo che dagli anni ’90 ha costruito la propria popolarità tra televisione, cinema e radio.

Debutta nel 1994 come valletta nei programmi di Gianni Ippoliti e diventa una presenza ricorrente al Maurizio Costanzo Show. Negli anni lavora in numerosi programmi, tra cui Alle due su Rai1, Libero, Avanti un altro, Tale e Quale Show e Tali e Quali.

Dal 2018 è inoltre co-conduttrice del The Morning Show di Radio Globo. Partecipa a diversi reality: è concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2004 e nel 2022 e del Grande Fratello VIP 2 nel 2017. Nel 2022 torna in tv insieme al figlio Alessandro a Pechino Express.

Eccentrica, ironica e sempre attenta alla forma fisica, è diventata negli anni un personaggio amatissimo anche sui social per i suoi aneddoti e il suo stile inconfondibile e involontariamente comico.

Mamma molto presente, è legatissima ai figli Alessandro e Carmelina.