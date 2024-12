Zeudi Di Palma a Emanuele Fiori: "Non sei un maniaco, ma con me non sei stato una brava persona"

Nel corso della puntata del 16 dicembre del Grande Fratello c'è spazio anche per un confronto in diretta tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori dopo l'episodio accaduto nei giorni scorsi nella Casa. Il fisioterapista era entrato nel letto dove si trovava l'ex Miss Italia e le aveva fatto il solletico. La ragazza si era sentita violata dall'atteggiamento del coinquilino.

"Inizialmente sono entrato nel letto con intenzioni scherzose, era semplicemente uno scherzo", dice Emanuele nella Mystery accanto a Zeudi. "La sensibilità del singolo deve essere assolutamente rispettata, senza se e senza ma - dice al concorrente Alfonso Signorini - Non possiamo mai sapere dall'altra parte come una persona possa reagire. Cosa ne sappiamo noi che lei non abbia subito dei traumi, dei problemi che lei non voglia esternare. Il fatto che tu non te ne sia subito accorto è quello che ha infastidito di più, Emanuele. Tu non hai avuto questa sensibilità".

"Tu non sei né un mostro né un maniaco - aggiunge Zeudi dopo aver ricevuto le scuse di Emanuele - tu sei magari sei anche una brava persona, ma con me non lo sei stato, non solo in quel momento lì ma in più atteggiamenti".

"M i sono sentita un po' sola - continua la concorrente - non c'è stata solidarietà da parte degli uomini. Ho sempre detto che mi ha violata e non violentata, io non danneggio così un'altra persona".

