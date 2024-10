GF, tutti contro Shaila Gatta: "Veniva a fare la finta amica"

Nella Casa del Grande Fratello il rientro di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano continua a far discutere gli inquilini.

Dopo gli sfoghi di Helena Prestes e di Javier Martinez, Mariavittoria commenta l'atteggiamento dell'ex velina insieme a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso.

"Sai che ha detto Lorenzo? Che io e lei non ci prendiamo perché ci stiamo antipatiche a vicenda. Però come veniva da me a fare la finta amica" dichiara Mariavittoria parlando di Shaila a Jessica.

Jessica Morlacchi pensa che Shaila non sia del tutto spontanea con Lorenzo: "Con Javier ha fatto lo stesso ballo".

La cantante crede che il comportamento di Shaila stia facendo soffrire Javier: "Un po’ di tatto me lo sarei aspettato anziché sbaciucchiarsi così davanti a Javier. I miei fidanzati non mi baciavano nemmeno quando stavamo a cena".

Enzo Paolo Turchi interviene nella discussione per spiegare che, anche lui, ritiene eccessivo il comportamento di Shaila e Lorenzo: "Non mi sento coinvolto in modo da fare un commento perché tutto deve avere un senso nella vita. Se non c’è allora è un problema. Diventa spettacolo allora preferisco montare un balletto".

Shaila Gatta, le lacrime dopo il rientro nella Casa

Shaila Gatta si era sentita molto giudicata dagli altri inquilini dopo il suo rientro nella Casa. "Troppe cattiverie, mi viene da piangere", aveva affermato l'ex velina in lacrime cercando conforto tra le braccia di Lorenzo.

"Io ti ascolto perché ti capisco, so ascoltarti. Voglio che ti sfoghi, sono la tua spalla anche in questo momento", aveva dichiarato Lorenzo per consolare la ragazza.

