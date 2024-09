Tommaso Franchi

Tommaso ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari. È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.