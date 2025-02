Tommaso Franchi, il tenero collegamento con la nonna Albamaria

Nel corso della diretta di lunedì 24 gennaio del Grande Fratello, Tommaso Franchi riceve una tenera sorpresa che lo emoziona molto. Si tratta del video collegamento in diretta con l'amata nonna Albamaria, al quale il concorrente è molto legato, al punto di aver promesso al nonno in punto di morte che non l'avrebbe mai lasciata sola.

"Considero mia nonna la mia migliore amica", dice Tommaso ad Alfonso Signorini prima di ricevere la sorpresa.

"Sono felicissima di vederti, fai il bravo mi raccomando, sei stato bravissimo - dice al nipote la signora Albamaria, 81 anni, visibilmente emozionata - Tommaso è speciale, mi ha aiutato tantissimo quando è successo del nonno. Lo sanno anche gli altri miei nipoti che lui è speciale".

Riguardo la relazione tra Tommaso e Mariavittoria, nonna Albamaria dice: "Sono un po' gelosa perché Tommy è mio, però se lui è contento sono felice per lui. Però per ora io sono il suo amore e lui è il mio". Quando Alfonso Signorini chiede alla signora se vuole conoscere in collegamento Mariavittoria, Albamaria risponde: "Preferisco parlare con Tommaso".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE