Alfonso Signorini non trattiene l'emozione vedendo il rapporto di Stefano Miele con la madre: "Rivedo in quello che dici molto di me stesso"

"Mia mamma mi ha dato un amore smisurato. Il principio della mia forza è lei. Ha fatto sì che io mi accettassi ancora prima che capissi di essere omosessuale, di amarmi. Il suo amore smisurato mi ha protetto dalle discriminazioni che subivo". Stefano Miele racconta lo speciale rapporto che ha con sua mamma Carla, prima di incontrarla nella Casa del Grande Fratello.

Ascoltando le parole di Stefano, Alfonso Signorini non riesce a trattenere l'emozione: "Rivedo in quello che dici molto di me stesso e quindi mi è difficile parlare. La differenza è che tu la mamma ce l’hai e te la devi godere finché c’è e poi una cosa bella che hai detto è che la vostra connessione è per l’eternità. È proprio così. Le mamme sono proprio speciali, mi manca tanto".

Nel cortile del tugurio, Stefano riabbraccia la madre: "Sono contento per quello che sei diventato e per quello che hai dimostrato. Pacatezza, educazione, anche nelle discussioni non sei mai stato arrogante, quindi ti amo per quello che sei, gioia di mamma".

"Tante volte ci siamo fatti tanti problemi perché pensavamo di crearli a voi, raccontando il vostro vissuto. Ma in realtà erano problemi nostri, non erano vostri, perché voi siete pieni d’amore e l’amore non giudica nessuno", commenta commosso Alfonso Signorini.

