Stefania Orlando - Grande Fratello

Nata a Roma il 23/12/1966 Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice, torna a Gf dopo 4 anni. Nel ’93 debutta come valletta, seguono moltissimi programmi ma, la svolta professionale, arriva nel ’97 quando affianca Giancarlo Magalli alla conduzione de I fatti vostri che conduce fino al 2003, seguono Il lotto alle otto, Piazza Grande, Unomattina in famiglia. Durante la sua carriera, Stefania, si cimenta anche con la recitazione al cinema e in teatro.

Amante della musica, incide qualche brano musicale ed è protagonista di diverse serate e spettacoli live con la sua band gli Orlando Furiosi, per poi prendere parte a ‘Tale e Quale Show’. Stefania è stata sposata per 2 anni con Andrea Roncato e nel 2019, dopo 12 anni di fidanzamento, convola a nozze con il musicista Simone Gianlorenzi dal quale si separa nel 2023.

Si definisce una persona dalle mille sfaccettature, bon ton, semplice, che si accontenta di poco, a volte un po’ solitaria, che non sgomita per essere al centro dell’attenzione e, soprattutto, che dice sempre quello che pensa.