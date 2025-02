In Mistery, la concorrente si emoziona nel rivivere la fine del suo matrimonio: "Come Simone non credo ne fabbrichino ancora"

Nel corso della puntata del 24 febbraio del Grande Fratello, Stefania Orlando è tornata a parlare dell'ex marito Simone Gianlorenzi. Dopo la messa in onda di una clip che la mostrava sempre più vicino a Iago García, la showgirl è stata invitata in Mistery dove si è molto emozionata nel parlare dell'ex compagno: "Simone è stato l'uomo più importante della mia vita e continua a essere l'uomo più importante. Per me ha rappresentato un marito, un amante, un padre, un figlio. Ci siamo ritrovati qualche mese fa, come amici. Anche se fa strano dirlo".

La concorrente parla anche del periodo di crisi vissuto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello: "Uscita dalla Casa, sono stata per molti mesi intrattabile, ho dato Simone per scontato. Non riuscivo a ritrovare un equilibrio dopo il GF, quando poi sono tornata ad essere quella di sempre era lui ad essersi allontanato. Lui aveva bisogno di continuare la sua vita da solo, ovviamente perché alla base anche io avevo fatto degli errori".

Stefania Orlando conclude emozionata: "Come Simone non credo ne fabbrichino ancora".

