Simona Tagli

Tra gli anni 80 e i 90 è stata una delle bombe sexy della tv. Laureata in architettura, inizia a lavorare come modella e approda alla tv, la notorietà arriva con Domenica in. Lavora anche con coi Trettré e Francesco Salvi.

Nel 90, a TMC, conduce trasmissioni sportive. Tra le tante esperienze anche M’Ama non m’ama, Il grande gioco dell’oca, che conduce con Gigi Sabani, e Il grande gioco del mercante in fiera con Jocelyn, Giochi senza Frontiere con Ettore Andenna, fino ad apparire sulla copertina di Playboy Italia. Poi l’allontanamento dai riflettori e la svolta spirituale.

Tutti ricordano un importante flirt del suo passato, quello con il principe Alberto di Monaco, ma le cronache raccontano anche il fidanzamento di 7 anni con Antonio Zequila. La nascita della figlia l’ha ispirata ad aprire un salone di bellezza, il primo dedicato a mamme e bambini, trasformandola in una talentuosa imprenditrice.