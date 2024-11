Al Grande Fratello durante il gioco dei ringraziamenti tra gli inquilini, Shaila Gatta e Helena Prestes hanno uno scontro acceso.

La lite inizia quando Helena decide di non ringraziare Shaila: "Non ti ringrazio perché non capisci come sono fatta e devi accettarmi così".

La ballerina non accetta la risposta della modella e replica: "Non ho bisogno di accettarti perché non hai mai voluto essere mia amica".

Shaila continua criticando il comportamento tenuto da Helena nella Casa: "Sei invadente e furbetta, non giocare sulle tue fragilità. Accetta che le cose non vanno sempre come vuoi tu".

La modella brasiliana non vuole dare peso alle parole di Shaila e sembra ignorare lo sfogo dell'inquilina: "Non mi frega niente della tua opinione. Sopportami e stai zitta".

"Tutta la Casa non ti capisce perché sei una contraddizione continua", continua Shaila.

Scontro tra Shaila e Helena, interviene Luca Calvani: "Vi prego, basta!"

Durante l'acceso scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes, Luca Calvani interviene per provare a calmare gli animi.

"Vi prego basta, abbiamo capito" così Luca che poi si rivolge direttamente a Shaila: "Ma quante gliene vuoi dire? Parli da un quarto d'ora".

L'ex velina risponde infastidita: "Sei il proprietario della Casa? Sono settimane che proteggi Helena". Luca non desidera continuare a discutere e decide di lasciare la cucina: "Io mi alzo e vado via".

