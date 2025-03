La mamma di Shaila Gatta: "Sono d'accordo con la decisione di separarsi da Lorenzo"

Nel corso della puntata di giovedì 6 marzo, Luisa, la mamma di Shaila Gatta, torna nella Casa del Grande Fratello per sostenere la figlia che sta vivendo un momento di difficoltà.

"Ciao amore mio, sei forte, sei una guerriera - esordisce Luisa accarezzando la figlia - Ti seguo 24 ore al giorno. Siamo tutti fieri di te, non stai sbagliando niente, continua così. Pensa per te".

In collegamento dallo studio, Alfonso Signorini chiede alla signora Luisa cosa volesse dire con quel "pensa per te". "Lei deve continuare a fare questo percorso - risponde la mamma di Shaila - Deve andare avanti così come sta andando, sta dimostrando di essere una donna forte, con i suoi valori".

Affrontando più specificatamente il tema del rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato, Luisa confessa: "Oggi sono venuta qua prettamente per Shaila, ma ci sarà modo un giorno di conoscersi fuori anche con Lorenzo. Sono d'accordo con loro due in merito alla decisione che hanno preso, sul fatto che hanno scelto di proseguire questo percorso separati". In merito agli atteggiamenti di Lorenzo nei confronti di Shaila, prima di incontrare di persona anche l'ex della figlia, Luisa aggiunge: "A volte ci sono dei comportamenti di Lorenzo in cui sembra molto carino, mentre a volte è così così. Si vedrà poi fuori dalla Casa".

In passato la madre di Shaila già aveva espresso la sua opinione in merito a Lorenzo. Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 9 dicembre, Luisa era entrata nella Casa e aveva sottolineato che la figlia non era più la stessa: "Non sei la Shaila piena di vita che è entrata il 16 settembre."

Durante quella puntata, erano emerse dichiarazioni controverse. Un audio decifrato in seguito ha rivelato che Luisa avrebbe detto a Shaila riferendosi a Lorenzo: "Non è buono. È una brutta persona. È gay".

Successivamente Luisa aveva giustificato le parole che aveva rivolto a Lorenzo dicendo: "I migliori amici di mia figlia sono gay e li adoro come figli. Quindi il brutta persona non è perché sei gay. Non mi piace il tuo atteggiamento che usi con Shaila".

