Nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre, Luisa, la mamma di Shaila Gatta, era entrata nella Casa del Grande Fratello per dare alcuni consigli alla figlia.

“Sono qui per dirti una cosa molto importante - aveva detto la signora Luisa a Shaila - purtroppo non sei la Shaila piena di vita che è entrata il 16 settembre. Anche la stessa Cesara Buonamici ti ha detto vorrei rivedere quella Shaila".

La mamma dell'ex velina si era poi espressa duramente riguardo la storia d'amore della figlia con Lorenzo Spolverato, aggiungendo anche delle misteriose parole che nel corso della diretta del 9 dicembre non erano state decifrate esattamente dal pubblico, ma che avevano fatto molto parlare sui social.

Nel corso della puntata del 16 dicembre si è tornati sull'argomento e in studio, con Shaila e Lorenzo in Mystery, è stato svelato cosa ha detto di preciso mamma Luisa all'orecchio della figlia nel riferirsi a Spolverato: "Non è buono. È una brutta persona. È gay".

"Io questa cosa non l'ho detta, l'ho detto anche in confessionale, perché volevo proteggere lui e mia mamma - commenta Shaila dopo la messa in onda della clip nella quale vengono decifrate le parola della signora Luisa - Io mi baso su quello che vivo qua. Difendo quello in cui credo, al sentimento non si comanda, non so cosa succede fuori o nella testa degli altri".

"Ha scosso anche me - interviene Lorenzo - Io e Shaila abbiamo affrontato questa questione per tutta la settimana, non è facile neanche per me. Non riesco a capire cosa c'è fuori".

Il concorrente poi conclude: "A me piace la donna. Non è mai successo niente, non ho mai fatto niente con gli uomini".

