Al Grande Fratello, la coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha ricevuto una grande sorpresa da parte dei fan che li sostengono.

Alzando gli occhi al cielo durante un momento di relax nel giardino della Casa, Shaila e Lorenzo scorgono un aereo che riporta un messaggio per loro.

"Quel filo rosso che vi unisce #Shailenzo", questo è il messaggio per la coppia che viene trasportato dall'aereo.

Shaila è entusiasta per il sostegno ricevuto dai fan: "Non ci credo, ci hanno ascoltato e guardato". L'ex velina comincia a cantare e abbraccia teneramente Lorenzo guardandolo negli occhi: "Sono molto felice".

Poco dopo arriva un altro aereo con un nuovo messaggio per la coppia: "S&L= infinito #Shailenzo".

Shaila e Lorenzo sono increduli mentre accanto a loro si avvicina Enzo Paolo Turchi che scherza: "Siamo io e lei, siamo noi ShailEnzo". La coppia ride e l'ex velina abbraccia Enzo Paolo.

Lorenzo ringrazia i fan per l'incredibile affetto: "Grazie per il supporto, grazie per crederci. Se ci credete anche voi, per noi è ancora più bello".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE