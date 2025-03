Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si confida con le amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli riguardo ad alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato.

"Non so se si rende conto di quello che fa e di come si comporta", commenta l'ex velina a proposito dell'atteggiamento di Lorenzo nei suoi confronti.

Ad infastidirla sarebbero soprattutto alcune battute che il concorrente le ha rivolto e che lascerebbero intendere "che lui è ancora convinto che io gli sto sotto", cosa che Shaila ha dichiarato non essere vera.

Ora che la loro relazione si è conclusa, Shaila afferma di aver finalmente aperto gli occhi su Lorenzo e sul loro rapporto: "Gli voglio bene però basta, sto bene da sola".

Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: "Mi merito il meglio"

Shaila Gatta torna a parlare del suo rapporto con Lorenzo Spolverato, dopo che i due avevano deciso di non continuare la loro storia d'amore all'interno della Casa del Grande Fratello.

"Per me è finita. Anche fuori, io voglio stare da sola", dichiara Shaila Gatta. "Mi merito il meglio e questo non lo è".

L'ex velina spiega alle amiche le motivazioni della sua delusione nei confronti di Lorenzo Spolverato: "Nel momento in cui io scelgo di migliorare e l'altro non lo fa, è inevitabile che ci allontaniamo".

"Io lo conosco Lorenzo e questo non è il vero Lorenzo, ha messo una maschera", afferma Shaila riguardo al comportamento dell'ex compagno.

E conclude: "Mancherà anche a me fuori, però io delle consapevolezze ce le ho. So dove ho sbagliato, ma so anche dove faccio bene".

