Shaila Gatta e la crisi con Lorenzo Spolverato: "Non lo voglio più vedere"

Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno attraversando un momento particolarmente difficile, fatto di incomprensioni e litigi.

Insieme ad alcuni inquilini, Shaila ammette di essere infastidita dall'atteggiamento di Lorenzo: "Non lo voglio proprio vedere, lo detesto. Che delusione. Ci credo sempre con le persone sbagliate".

Secondo Pamela Petrarolo, la coppia non avrà vita lunga: "Per me siete incompatibili, lui poi non vuole mettersi in discussione".

"Io mi sono innamorata della sua vulnerabilità, delle sue fragilità, non di questo Lorenzo pieno di filtri e che non si fida di nessuno", conclude Shaila.

Che cosa è successo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato?

La sera precedente, Lorenzo e Shaila hanno avuto un'accesa discussione in giardino. Lorenzo si è infastidito dopo che la ragazza ha provato una coreografia con Alfonso D'Apice.

"Tu non ti fidi né di me né di nessun altro. C'è un problema di base, che è questo. Nel momento in cui tu non ti fidi, si costruisce un rapporto sulla base di cose precarie", ha detto Shaila a Lorenzo.

"Io sono una persona diffidente. Se tu balli con qualcuno, io non sono geloso. Ma è il tempo e il modo in cui è stato fatto", ribatte Lorenzo.

La tensione tra i due non sembra diminuire e Shaila continua a essere convinta del fatto che Lorenzo sia troppo egoriferito e che non si metta mai in discussione. Lorenzo crede invece che Shaila si faccia troppo influenzare dalle sue amiche nella Casa e conclude categorico: "Credo che sia impossibile costruire qualcosa tra di noi".

