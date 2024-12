Il segreto di Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes: "Ci siamo scritti prima di entrare al Grande Fratello"

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre, viene rivelato il segreto che lega Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. La verità emerge durante un confronto tra alcuni concorrenti che mettono in luce il legame esistente tra i due prima dell'inizio del reality.

Javier Martinez è il primo a parlare: "Helena mi ha detto che loro già si erano sentiti e si erano detti di proteggersi a vicenda qui dentro". Yulia Bruschi aggiunge: "Ci sono stati dei messaggi vecchi tra di loro prima di questo programma in cui scherzavano e parlavano. Non so nello specifico. Secondo me si sono cercati per fare amicizia".

Helena Prestes confessa: "Questo segreto l’ho tenuto per tanto tempo. Prima di entrare qua, io e Lorenzo ci siamo scritti su Instagram con tanta paura perché non potevamo. Io ho cercato lui e mi era già piaciuto come profilo. Gli ho scritto: Che bella questa canzone. Io ho chiesto a lui di proteggermi perché gli avevo detto che avevo paura di venire qua. Lui non mi ha mai promesso niente. Non ci siamo mai incontrati".

Javier Martinez, Yulia Bruschi, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato, dal canto suo, ammette la sua parte: "Ho fatto una cosa che non si fa e mi sono fidato della persona sbagliata. Helena mi ha scritto su Instagram quando ha saputo la lista di concorrenti ufficiali: Che ridere la tua biografia. Da lì sono caduto e ho risposto. Subito si è creata una complicità di scherzi. Non ci siamo mai visti. Il patto era che questa cosa non sarebbe uscita perché mi sono reso conto di avere fatto una cavolata".

Helena si confronta con Lorenzo, spiegando: "Ho parlato a Yulia perché soffrivo dopo che sei partito, pensavo che non sarebbe visto. Non l’ho fatto per tradirti ma per togliermi un peso". Lorenzo replica: "Mi dispiace che questa cosa sia uscita. Ha infranto il nostro accordo".

