Lo scontro tra Shaila, Lorenzo, Helena e Javier al ritorno dal Grande Fratello spagnolo

Dopo il rientro di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello spagnolo, Helena Prestes e Javier Martinez vedono per la prima volta le immagini di passione che i due concorrenti hanno vissuto durante il soggiorno in Spagna.

Helena non nasconde la sua delusione e accusa Lorenzo: “Non mi sembrate coerenti. Non sei mai stato chiaro. Non voglio ascoltarti” dichiara. Lorenzo, però, sostiene di essere sempre stato chiaro con Helena: “Sono chiaro da due settimane. Nel caso dei sentimenti, ti ho sempre detto che i miei erano diversi dai tuoi”. Lorenzo precisa poi che, nonostante la confusione, ciò che prova per Helena è semplice amicizia: “Il nostro rapporto magico è l’amicizia”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato discutono con Helena Prestes e Javier Martinez

Javier Martinez, che nutriva sentimenti per Shaila, reagisce manifestando una chiusura netta nei confronti della concorrente: “Felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà. È una cosa che non mi riguarda più, non ci voglio pensare più”. Javier dichiara di non voler più avere nulla a che fare con Shaila: “Per me Shaila non ci sarà più in questa casa, è una persona che per me non c’è più”.

Shaila tenta di spiegare la sua posizione: “Mi sono sentita in un momento di confusione, l’attrazione per Lorenzo non c’era più, poi è tornata”. Le sue parole, però, non convincono Javier, che reagisce ironicamente, applaudendo sarcastico e pronunciando un “Bravissima” pieno di risentimento.

