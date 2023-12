Durante la puntata del 16 dicembre del Grande Fratello, si riaccendono le tensioni e gli scontri tra Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso.

"Fiordaliso è la zia che difende l'indifendibile. Non dovrebbe fare tanta comunella con alcuni di loro ed essere più onesta. Io non devo fare nulla per farmi notare, sono quello che sono. Una persona semplice che non pensa alle cattiverie", dice Rosanna.

La risposta di Beatrice Luzzi non si fa attendere: "Le dici e basta". Rosanna accusa quindi Beatrice di comportarsi come una padrona di casa, affermando che nota ogni mossa degli altri concorrenti come se fosse casa sua. "Sei entrata facendoci tanti complimenti e poi alla prima diretta ce ne hai dette di tutti i colori", risponde Beatrice facendo riferimento alle affermazioni fatte durante la scorsa puntata.

Cesara Buonamici ha cercato quindi di mediare, consigliando a Rosanna Fratello un atteggiamento più tollerante e ammorbidito.

