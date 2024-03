"Dormire per mesi nello stesso letto è una cosa troppo intima". Nella puntata del Grande Fratello del 14 marzo, Giuseppe Garibaldi suggerisce che tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi ci sia stata più di un'amicizia.

Vittorio, però, afferma di considerare Beatrice solo un'amica: "Siamo stati solo amici e sono fiero del rapporto che ho avuto con Beatrice. Bea è una persona molto speciale e in pochi hanno capito il bene che le voglio". Giuseppe è scettico, anche se ammette: "Non metto in dubbio il bene che provi per Beatrice".

La rivelazione di Greta Rossetti

Alfonso Signorini mostra quindi un video in cui Greta Rossetti rivela un'intimità tra Vittorio e Beatrice: "Vittorio era arrabbiato con Beatrice e si è sfogato con me. Mi ha raccontato tutto nei dettagli, agghiacciante". Vittorio nega: "Io lo smentisco. Di intimo non c'è stato niente". Beatrice conferma solo un'amicizia speciale con Vittorio, negando una relazione più profonda: "Di agghiacciante, tra me e Vittorio, non vedo assolutamente nulla".

Alfonso Signorini critica le parole di Greta: "Quello che succede tra un concorrente e un altro nell'intimità sono affari dei diretti interessati. La cosa che ci disturba è quando vi chiediamo conto di una cosa e voi ce la negate dopo averne parlato apertamente in casa, perché allora ci sentiamo presi in giro. A me dà molto fastidio, ognuno vada avanti per la sua strada e resti sempre sincero, perché allora mi diverto io a mandare gli audio e i video".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE