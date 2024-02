Paolo Masella e Letizia Petris si riabbracciano dopo lo scontro

Al Grande Fratello, Paolo Masella e Letizia Petris hanno vissuto alcuni momenti di tensione dopo la nomination di lei. Durante l'ultima puntata, infatti, Paolo l'ha allontanata chiedendo di stare da solo per tranquillizzarsi.

Paolo cerca quindi di spiegare a Letizia che preferisce la solitudine quando è nervoso, per rilassarsi. Letizia vorrebbe, però, essere una spalla per lui, ma Paolo risponde: "Tu ancora non mi conosci".

"Ho bisogno di una persona che mi dica basta", continua il macellaio, ma ritiene di avere bisogno di tempo per abituarsi a una vita di coppia.

Stanca della situazione, Letizia decide di allontanarsi per riflettere e lascia Paolo solo sulla sua decisione.

Per i due, però, è arrivato anche il momento del chiarimento: "Ti soffro troppo e sto male quando succede", si scusa Paolo manifestandole i suoi sentimenti in un lungo abbraccio.

