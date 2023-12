Durante la puntata del Grande Fratello del 16 dicembre, Paolo Masella incontra in passerella sua sorella Chantal: "Che bello vederti, siamo fieri di te", dice emozionata, poi aggiunge: "Devi pensare a te, sempre a te, perché sei speciale e ti meriti ogni cosa che sta accadendo. Per te arriva una piccola grande sorpresa".

Per il concorrente, infatti, le emozioni non finiscono qui. La sorella presenta anche il compagno Tiziano che arriva con la loro figlia Valeria di un anno mezzo. Inevitabili le lacrime di commozione di Paolo, emozionato per poter rivedere la sua famiglia.

Una bella sorpresa di compleanno per il concorrente macellaio, che aveva già ricevuto dei fuochi d'artificio da parte di amici e famigliari.

