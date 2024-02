"Ti penso". Perla Vatiero si lascia andare con poche parole alla fine del suo incontro con Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello.

Nella puntata di lunedì 5 febbraio, Mirko Brunetti rivede l’ex fidanzata Perla Vatiero nel Tugurio.

Il ragazzo rientra nella Casa per avere delle risposte da Perla. “Io non sto nella Casa, quello che mi importa siamo noi due. Voglio portare l’attenzione su noi due, non ho risposte su noi due. Passano i mesi, da Temptation è passato un anno. Sono passati due mesi da quando non sono nella Casa”, spiega Mirko all’ex fidanzata.

Mirko vorrebbe dei chiarimenti sul loro rapporto: “È giusto che capisca anch’io il tuo stato d’animo. Voglio provare a fare il punto della situazione. Capire questa nuova Perla cosa ha. Voglio capire il tuo stato d’animo”.

“Io ho passato due mesi da sola prima di entrare qui dentro. Diciamo che a oggi è complicato per me. Io ci sono rimasta tanto male. Io non vado oltre perché non faccio l’errore del passato. Io su di te non ho mai cambiato pensiero”, spiega Perla commentando il passato e il possibile futuro insieme a Mirko.

Alfonso Signorini interviene per aiutare i due ragazzi a capirsi al meglio: “Mirko ti sta chiedendo se ti pensi in relazione con lui oppure no?”. “Sì, ma c’è una paura nell’affrontare il dopo. Metabolizzare tante cose e capire se io riesco a metabolizzarle”, risponde la concorrente.

Prima dell'uscita del ragazzo, Perla abbraccia Mirko, gli regala un braccialetto e afferma sorridendo: "Ti penso".

