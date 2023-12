Mirko Brunetti incontra Perla Vatiero: "Ho tanti rimpianti"

Nella puntata di sabato 23 dicembre, Mirko Brunetti ha la possibilità di salutare la sua ex fidanzata Perla Vatiero

Dopo aver incontrato Greta Rossetti, Mirko Brunetti ha la possibilità di incontrare anche Perla Vatiero, la quale in queste settimane ha espresso la mancanza nei confronti dell'ex fidanzato.

Appena arrivata nel cortile del Tugurio, Mirko abbraccia Perla, che gli ha anche fatto avere una lunga lettera: "Per lei ci sarò sempre. Ho tanti rimpianti, devo dire la verità. Poi, lei lo sa, il Natale per me è un periodo particolare".

"Mi manchi", è riuscita a dire Perla, visibilmente commosso dall'incontro con il suo ex fidanzato.

