Mirko Brunetti torna al Grande Fratello: "Non amo più Greta"

Durante la puntata di sabato 23 dicembre del Grande Fratello, Mirko torna per un ultimo confronto con la sua ex fidanzata

Nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti al Grande Fratello, in onda sabato 23 dicembre.

Mirko è tornato all'interno della Casa per parlare ancora una volta assieme alla sua ex fidanzata: "Mi è dispiaciuto sentirti dire quello che hai detto questa settimana. Quando ho detto che la nostra magia si era rotta mi riferivo alla semplicità che avevamo nella nostra relazione".

"Ti chiedo per quello che ho detto, ma ero arrabbiata. Sentirti dire che la magia tra noi si era rotta mi ha fatto stare male", replica Greta

Mirko ci tiene poi a chiarire che i social non centrano nulla con la sua decisione: "Il problema sono stati i suoi comportamenti, anche sui social, ma in generale. Ho capito che siamo due persone che non vivono le cose allo stesso modo".

Prima di lasciare andare Mirko, Alfonso Signorini gli chiede se sia ancora innamorato di Greta: "No, non amo più Greta", la risposta secca dell'ex concorrente.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE