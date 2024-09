Michael Castorino

Michael, 35 anni, vive a Milano. Poco incline allo studio, nella vita ha sempre lavorato, sognando però di fare l’attore. Nutre una grande passione per l’organizzazione di eventi, passione che è diventata il suo lavoro quando fonda la sua azienda di feste ed eventi per bambini, creata piano piano come fosse una seconda famiglia. I genitori si sono separati quando lui era piccolo. Ha due fratelli. Non ha mai avuto relazioni sentimentali lunghe.