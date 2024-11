I due inquilini si stringono in un lungo abbraccio e si scambiano carezze e piccoli baci nella Casa del Grande Fratello

Sembra essere tornato il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello.

Dopo un allontanamento da parte di Mariavittoria, ora i due inquilini sembra essere più vicini che mai. Nel giardino della Casa, Tommaso e Mariavittoria si abbracciano e si scambiano teneri baci.

"È pazzo", afferma la ragazza dopo aver ricevuto un bacio da Tommaso. Amanda Lecciso osserva la scena e dichiara ironica: "Sì pazzo, perché non è mai successo? Sotto e sopra le coperte".

"Lo vedi quanto è bello, peccato che sappia parlare", aggiunge Mariavittoria osservando l'inquilino.

Tommaso Franchi volerà in Spagna al Gran Hermano

Prosegue la contaminazione tra Grande Fratello e Gran Hermano. Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 4 novembre, Tommaso Franchi volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia con Mariavittoria sembrava essere decollata.

Durante la puntata di lunedì 28 ottobre del GF, Tommaso Franchi aveva ricevuto da Maica un cuoricino bianco e aveva espresso il desiderio di rivederla: "Mi piacerebbe vederti un’altra volta perché non ho potuto salutarti come dovevo. Sei una ragazza magnifica. Ci rincontreremo, questo è sicuro. Se vuoi venire in Toscana va bene, altrimenti posso venire a Madrid".

Tommaso Franchi manda un messaggio a Maica Benedicto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE